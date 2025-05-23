Sadece Rus otomobilleri taksi olarak kullanılacak

PUTİN’İN KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Putin’in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sistemi üzerinden yayımlandı. Bu yeni düzenleme ile birlikte, ülkede artık sadece ithal araçlar değil, Rusya’da üretilmiş otomobiller de taksi hizmetinde kullanılabilecek.

YERLİ ÜRETİM OLARAK BELİRLENEN MODELLER

Rus basınında çıkan haberlere göre, ülkede yalnızca “Lada” markası, yerli üretim otomobil olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, bazı Çinli otomobil markalarının da üretim süreçlerini yerelleştirerek bu statüyü kazanma potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.