Safran Bolu’da Safran Hasadı Etkinliği

SANSANS MADENİ SAFRANIN KEŞFİ

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi, safran bitkisini doğal ortamında görmek isteyenlerin hasat etkinliğinde buluşturdu. UNESCO tarafından en iyi korunan 20 kent arasında yer alan Safranbolu’da düzenlenmesi planlanan 8. Safran Festivali, TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Etkinlik çerçevesinde bu yıl, Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi’ndeki İsmail Yılmaz’a ait safran üretim çiftliğinde safran hasadı düzenlendi.

ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ

Karabük Vali Yardımcısı Erol Özkan, Belediye Başkanı Elif Köse ve çeşitli kurum müdürleri, safran tarlasında toplanan vatandaşlarla beraber, ellerine sepet alarak hasat yaptı ve bol bol fotoğraf çektirdi. Son yıllarda tarımsal ürün olmasının yanı sıra turizmin hareketlenmesine katkı sağlayan safran tarlaları, bu yıl da yerli ve yabancı binlerce kişinin ilgi odağı oldu. Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin terör saldırısı sebebiyle hasat etkinliğine dönüştüğünü belirtti. Hayatını kaybedenler için rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

ÜRETİMİN ARTIŞ GÖSTERMESİ GEREKEN BİR KONUYDU

Safranın ilçe için önemi hakkında konuşan Köse, “Maalesef üretim çok fazla değil. Tarihe baktığımızda belki de Türkiye’ye yetecek kadar safran üretilirken şimdi Safranbolu’nun kendi ihtiyacını karşılayacak kadar bile safran üretemez durumdayız. 2015 yılından beri safranın üretiminin yeniden artması çok önemli. Bundan sonra üretimin çok fazla olacağına inanıyorum. Her geçen sene çiftçi sayımız artıyor, her hasat döneminde Safranbolu’ya olan ilgi de fazla. O yüzden bizi çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

SAFRANIN GÜZELLİĞİNE YOLCULUK

Son iki ayda Karabük’e gelen Edanur Erkin, daha önce safran görmediğini belirterek, “Safran çiçeği denilince böyle bir manzara ile karşılaşacağımı bilmiyordum. Çok güzelmiş. Yoğun bir ilgi var. Faydalarını ve en pahalı baharat olduğunu burada öğrendim” dedi. Karabük’te 4 yıldır yaşayan Karabük Üniversitesi öğrencisi Buse Polat ise “Safran çok değerli bir baharat. Lokumda ve kolonyada da kullanılıyor. Kopartırken çiçeğe zarar vermemek için dikkatli olmaya çalıştım” şeklinde konuştu. Üretici İsmail Yılmaz ise yerli ve yabancıların hasat etkinliğine yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.