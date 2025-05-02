Sağlık Bakanlığı, 19 Bin Personel Alacak

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak. Bu alım, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına dayanarak, ÖSYM tarafından düzenlenecek merkezi yerleştirme ile gerçekleşecek. Adaylar başvurularını 2-8 Mayıs tarihlerinde, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleştirebilecek. Posta yoluyla ya da elden yapılan tercihler geçerli olmayacak. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine ilişkin detaylar Resmi Gazete’de yer alan ilanda mevcut.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DA DEVAM EDİYOR

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alacak. Buna göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 silahsız güvenlik görevlisi, 242 klinik destek elemanı ve 6 aşçı alınacak. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın internet sitelerinden ulaşabilir. Başvurular, İŞKUR’un internet sitesi üzerinden 5-9 Mayıs tarihleri arasında online olarak yapılacak. Bakanlık, ihtiyaç duyduğu hizmet türleri ile mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanmasına yönelik bir planlama gerçekleştirecek. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı adresleri dikkate alınacak. Her aday yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

PERSONEL ALIMINA DAİR AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından personel alımına dair açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerinde 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceklerdir” dedi.

Memişoğlu, ayrıca 3 bin 658 sürekli işçi alımını da duyurarak, “Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un elektronik ortamından alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.