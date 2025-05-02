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Sağlık Bakanlığı 19 Bin Personel Alacak

PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığına toplamda 19 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi alımı planlanıyor. Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir” dedi. Adayların tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerini belirtti.

İŞÇİ ALIMI DETAYLARI

Ayrıca, 3 bin 658 sürekli işçi alımının yapılacağını bildiren Memişoğlu, “Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı. Başvuruların 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un ‘http://esube.iskur.gov.tr’ adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacağına dikkat çekti. Memişoğlu, “Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun” dedi.

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