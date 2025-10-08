Sağlık Bakanlığı 2 Bin 764 İşçi Alacak

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI YAPIYOR

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 2 bin 764 sürekli işçi alımı için ilan yayımladı. İlgili ilanlara erişmek isteyenler “esube.iskur.gov.tr”, “yhgm.saglik.gov.tr” ve “kamuilan.sbb.gov.tr” web adreslerini kullanabilir.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

İşçi alımı başvuruları, 13 Ekim tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, “esube.iskur.gov.tr” adresine giriş yaparak gerçekleşecek. Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il seviyesinde yapılacak. Adayların başvurularında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki adresleri dikkate alınacak. Başvuranlar, ilan edilen kadrolardan yalnızca tek bir iş yeri ve meslek için başvuru gerçekleştirebiliyor.

KADRO DAĞILIMI

Sürekli işçi alımı kapsamında, kadro ve meslek dağılımı şu şekilde belirlenmiş: 1948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi ve 244 hastane klinik destek elemanı alınacak.