Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı: Kalp Bulundu Mu?

HABERDEKİ İDDİALAR ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPILDI

Sağlık Bakanlığı, bazı medya organlarındaki haberlerde bulunan “Türkiye’de hayatını kaybeden İngiliz hastanın kalbinin, İngiltere’de yapılan otopside yerinde bulunamadığı” yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Türkiye tatilinde hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Beth Martin’in kalbinin, İngiltere’deki otopside yerinde bulunamadığı iddiaları ortaya atılmıştır.”

BETH MARTİN’İN HASTALIK DURUMU VE HASTANE SÜRECİ

Açıklamaya göre, “Beth Martin eşiyle birlikte İngiltere’den İstanbul’a geldiği sırada uçakta rahatsızlanmış, eşinin beyanına göre; mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamıştır.” Daha sonra Martin’in ailesiyle birlikte kaldığı otelde durumu ağırlaşmış ve ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmüştür. Burada yapılan incelemelerde Martin’in ‘Crohn’ adı verilen ince bağırsak hastalığı olduğu, karaciğer fonksiyon testlerinin yüksek sonuçlandığı ve tansiyonunun düşük seyretmekte olduğu öğrenilmiştir. “Toksik Hepatit ve Septik Şok” tanıları konan Martin, yoğun bakımda tedavi altına alınmış ancak ‘çoklu organ yetmezliği nedeniyle gelişen kalp durması’ nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

ADLİ VAKA OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Martin’in eşi, seyahat öncesi ülkelerinde yedikleri bir yemekten zehirlenmiş olabilecekleri yönünde beyanlarda bulunmuş ve bu bilgiler ışığında hasta hastane kayıtlarına “adli vaka” olarak işlenmiştir. Adli vaka prosedürü gereği, hastanede ön otopsi gerçekleştirilmiştir. “Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp doktorunun katılımıyla gerçekleşen ön otopsideki mevcut bulgularla, Martin’in kesin ölüm sebebi belirlenememiştir.” Açıklamada ayrıca, Beth Martin’in hastanedeki tedavi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği ve herhangi bir organının çıkarılmadığı da vurgulanmıştır. Savcılık, ön otopsinin ardından Martin’in Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine ve klasik otopsi yapılmasına karar vermiştir.