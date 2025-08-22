Sağlık Bakanlığı, Ameliyatlar Akşam Yapılacak

HASTANELERDE AMELİYAT SAATLERİ DEĞİŞİYOR

Kamu hastanelerinde akşam saatlerinde ve hafta sonu ameliyat yapılması artık gerçekleşiyor. Sağlık Bakanlığı, bu yeni uygulamayı hastanelere gönderdiği yazı ile duyurdu. Ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin en az yüzde 25 kapasitesi, hafta içi 22’ye kadar ve hafta sonu ise 08.00-17.00 saatleri arasında aktif şekilde planlanması talep edildi. Yazıda, mesai saatlerinin vardiyalı ya da fazla çalışma şeklinde olacağı ifade edildi. Günlük ameliyat sayısının artırılmasının nedeni ise ileri tarihlere verilen ameliyat randevuları olarak belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, genelgenin mevzuata uygun olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır.” şeklinde ifadeler yer aldı.

İSTANBUL TABİP ODASI BAŞKANI UYARIYOR

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, bu konuda yorumlarda bulundu. Küçükosmanoğlu, “Çalışan sağlığı için de uygun değil, sağlık hizmeti alan yurttaş için de uygun değil.” diyerek endişelerini ifade etti. Ayrıca, “Kimse yorgun bir pilotun uçağına binmek istemez.” şeklinde bir benzetme yaptı.