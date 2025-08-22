Sağlık Bakanlığı, Ameliyatlar Yaygınlaşıyor

YENİ AMELİYAT UYGULAMASI BAŞLADI

Kamu hastanelerinde akşam saatlerinde ve hafta sonları da ameliyat yapılması uygulaması hayata geçiyor. Sağlık Bakanlığı, yeni uygulamayı hastanelere gönderdiği yazıyla duyurdu. Ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin en az yüzde 25 kapasitesinin, hafta içi saat 22.00’ye kadar ve hafta sonları 08.00-17.00 saatleri arasında aktif olması planlanıyor. Yazıda mesai saatlerinin vardiyalı ya da fazla çalışma (surtime) şeklinde düzenleneceği ifade edildi. Günlük ameliyat sayısının artırılmak istenmesinin sebebi, ileri tarihlere verilen ameliyat randevuları olarak belirtiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, genelgenin mevzuata uygun olduğu vurgulandı ve “Sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır.” denildi. Uygulama, hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlanmasını hedefliyor.

İSTANBUL TABİP ODASI’NDAN ELEŞTİRİ

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Küçükosmanoğlu, “Çalışan sağlığı için de uygun değil, sağlık hizmeti alan yurttaş için de uygun değil.” diyerek bu uygulamayı eleştirdi. “Kimse yorgun bir pilotun uçağına binmek istemez.” şeklindeki ifadesi, sağlık çalışanlarının yorgunluğunun sağlık hizmetleri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.