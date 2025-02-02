Sağlık Bakanlığı’ndan SMA İlaçlarına İlişkin Açıklama

SMA İLAÇLARINA ERİŞİM AYDINLATILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, SMA hastalığı ile mücadelede dünya genelinde kullanılan Nusinersen ve Risdiplam etken maddeli ilaçların Türkiye’de ulaşılabilir durumda olduğu ifade ediliyor. 2017’de Yurt Dışı İlaç Listesi’ne eklenen Nusinersen’in 2022’de ruhsatlandırılıp geri ödeme kapsamına alındığı, Risdiplam’ın ise 2020’de listeye dahil edilip 2024’te ruhsat alacağı belirtiliyor.

ZOLGENSMA İLAÇ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER

Açıklamada, “Zolgensma isimli ilaç, SMA Bilim Kurulu tarafından mevcut tedaviden üstün olduğuna dair bir kanıt bulunmadığından Yurt Dışı İlaç Listesi’ne dahil edilmemiştir.” ifadelerine yer veriliyor. Ayrıca, SMA Bilim Kurulunun hastalığa ilişkin tıbbi gelişmeleri dikkatle takip ettiği ve tedavi süreçlerinde bilimsel verilere dayandığı bildiriliyor.

Uluslararası çok merkezli yüksek kaliteli klinik araştırmalardan gelecek uzun dönem verilerinin, SMA konusundaki kararların temelini oluşturacağı vurgulanıyor. Açıklamada, “SMA konusundaki takiplerimiz, uygulamaya konulan tedavilerin hastalara sağladığı fayda ile tedavinin maliyetini rasyonalize etmeyi de içermektedir.” deniliyor. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurulların, yeni tedavi seçeneklerini değerlendirirken Türkiye’nin toplam ilaç harcama bütçesini ve diğer hastalıkların tedavisini göz önünde bulundurması gerektiği bildiriliyor. Türkiye, vatandaşlarına sunduğu ilaç ve tıbbi cihaz hizmetleriyle dünya çapında önemli bir sosyal devlet olarak öne çıkıyor.