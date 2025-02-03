Sağlık Bakanlığı’ndan SMA Tedavisi Açıklaması

SMA HASTALIĞINA YÖNELİK İLAÇ TAKİBİ

Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, SMA hastalığına yönelik ilaçların ve tedavi süreçlerinin detaylı bir şekilde takip edildiği belirtildi.

İLAÇLARIN DAĞILIMI VE ONAY SÜREÇLERİ

Nusinersen, 2017 yılında Yurt Dışı İlaç Listesi’ne eklendi ve 2022’de ruhsatlandırılarak geri ödeme kapsamına alındı. Risdiplam ise 2020’de listeye alındı ve 2024’te ruhsatlandırıldı. Bu iki ilacın Türkiye’de erişime açık olduğu, SMA hastalarının tedavi süreçlerinde bilimsel verilerin dikkate alındığı ifade edildi.

İLAÇ LİSTESİNE EKLENME SEBEBİ

Açıklamada, Zolgensma isimli ilacın Yurt Dışı İlaç Listesi’ne neden eklenmediği açıklandı. SMA Bilim Kurulu, Zolgensma’nın mevcut tedavilerden üstün olduğuna dair yeterli bilimsel kanıt bulamadığı için ilacın listeye alınmadığını duyurdu. Ayrıca, bakanlık hastalığa yönelik bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve tedavi süreçlerinin uluslararası yüksek kaliteli klinik araştırma sonuçlarına dayalı olarak belirleneceğini belirtti.

MALİYETLER VE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI

Sağlık Bakanlığı, SMA tedavilerinin etkinliğinin yanı sıra maliyetlerinin de değerlendirildiğini vurguladı. Açıklamada, “SMA konusunda uygulamaya konulan tedaviler, hastalara sağladığı fayda ile tedavi maliyetlerini rasyonalize etmeyi içermektedir. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurullar, yeni tedavi seçeneklerini değerlendirirken Türkiye’nin toplam ilaç harcama bütçesini ve diğer hastalıkların tedavisini de dikkate almak zorundadır” ifadesi yer aldı.

Türkiye’nin ilaç ve tıbbi cihaz hizmetlerinde dünyadaki en önemli sosyal devletlerden biri olduğu ve devletin SMA hastalarına en iyi tedavi imkanlarını sağlama konusunda kararlı olduğu ifade edildi.