Sağlık Çalışanlarına Yönelik İsrail Eylemi Kınıyoruz

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN KINAMA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanları ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını sert bir dille kınıyor. Bakanlık, sosyal medya hesapları üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak durumu eleştirdi.

SOYKIRIM VE SAVAŞ SUÇLARI VURGUSU

Bakanlık açıklamasında, “Gazze Şeridi’nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz. Soykırımcı Netanyahu yönetimine, sağlık kurumlarının, sağlık personelinin ve hastaların her hâl ve şartta dokunulmaz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara, Gazzeli meslektaşların derhal serbest bırakılması için harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulunuldu.

NETANYAHU YÖNETİMİNE HESAP SORULACAK

Açıklamanın devamında, Netanyahu yönetiminin “insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetleri” nedeniyle kınandığı belirtildi. “Netanyahu yönetimi, nefretle anılacak ve bir gün hesap verecektir” şeklindeki ifadelerle, bu tür eylemlerin uluslararası toplumda karşılık bulması gerektiği vurgulandı.