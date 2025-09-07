Sağlık Durumu Korkutuyor, Uganda Alarmda!

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ’NDE SALGIN İLAN EDİLDİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Bulape bölgesinde 15 can kaybı ile birlikte 28 şüpheli vaka tespit edildi. Bu vakalar arasında dört sağlık çalışanının bulunduğu da bilinmekte. Sağlık yetkilileri, perşembe günü bu bölgede bir salgın ilan etti.

UGANDA YÜKSEK ALARMDA

Bunun ardından komşu Uganda, yüksek alarm durumuna geçtiğini duyurdu. Uganda Sağlık Bakanlığı’nın olay komutanı Henry Kyobe Bosa, Xinhua’ya yaptığı açıklamada, durumu dikkatle izlediklerini ve virüsün ülkeye girişini engellemek amacıyla önlemler almadan önce bir risk değerlendirmesi gerçekleştireceklerini söyledi. Kyobe, “İki ülke arasında serbest dolaşım devam ediyor ve bu da virüsün ülkeye girmesine yol açıyor. Risk değerlendirmesi tamamlanır tamamlanmaz müdahalelerde bulunacağız” şeklinde konuştu.

NIJERYA SINIRLARDA ÖNLEMLERİ ARTIRIYOR

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kasai eyaletinde Ebola virüsünün salgınının doğrulanmasının ardından ülke sınırlarında gözetimi artırdığını bildirdi. NCDC Genel Müdürü Jide Idris, salgının izlenmesi ve önlemler alınması için ilgili bakanlıklar ve kurumlarla birlikte çalıştıklarını belirtti. Idris, “Özellikle sınırlarımızda ve giriş noktalarında gözetimin artırılmasına yönelik çabalar sürüyor” diyerek ayrıca sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirlerini güçlendirme çalışmalarının da devam ettiğinin altını çizdi.

ÖLÜM ORANI ENDİŞE VERİYOR

Merkez, virüsün son günlerde Kongo’nun Bulape ve Mweka sağlık bölgelerinde görüldüğünü belirtti. Yapılan araştırmalarda ateş, kusma, ishal ve kanama gibi belirtiler tespit edilirken, ölüm oranının ise şu anda yüzde 57 olarak tahmin edildiği kaydedildi. NCDC, Ebola’nın canlı veya ölü hayvanlar aracılığıyla bulaşan ölümcül bir hastalık olduğunu ifade ederek, erken teşhis, hastaların izolasyonu ve zamanında destekleyici tedavi ile ölüm olasılığının azaltılabileceğini vurguladı.

EBOLA VİRÜSÜ NEDİR?

Ebola virüsü hastalığı, bir zamanlar Ebola kanamalı ateşi olarak bilinirken, bulaşıcı ve şiddetli bir kanamalı ateş hastalığı olarak tanımlanıyor. Virüsün kuluçka süresi 2 ila 21 gün arasında değişiklik gösteriyor. Hastalığın erken belirtileri arasında ani ateş, şiddetli halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı bulunuyor. Bu belirtilere kusma, ishal ve ciddi vakalarda kontrolsüz kanama, organ yetmezliği ve ölüm eşlik edebiliyor.