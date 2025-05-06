Sağlık Hizmetleri Daha Erişilebilir Hale Geldi!

ÖNEMLİ BİR ADIM: SAĞLIK HİZMETLERİ YENİ SİSTEMLE GÜNCELLENİYOR

Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale gelmesi amacıyla yeni bir sistem uygulamaya konuldu. Sağlık Bakanlığı, aile hekimi kayıtları ile ikamet adresi farklı olan vatandaşların kayıtlarını otomatik olarak güncelleyecek. Bu yenilik, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonunun bir parçası olarak hayata geçiriliyor ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi artırıp düzenli taramaların yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

UYGULAMADAN KİMLER YARARLANACAK?

Yeni uygulama, belirli kriterlere uyan bireyleri kapsıyor:

– Aile hekimi farklı bir ilde kayıtlı olanlar,

– İkamet adresi başka bir ilde bulunanlar,

– Son 1 yılda aile hekiminin bulunduğu ilde herhangi bir sağlık hizmeti almayan vatandaşlar.

AİLE HEKİMİ OTOMATİK GÜNCELLEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sistem üzerinden bu kriterleri sağlayan vatandaşlar belirlenecek. Belirlenen kişilerin aile hekimi kayıtları, ikamet ettikleri ilin sağlık müdürlüğü tarafından adreslerine en yakın uygun aile hekimine aktarılacak. Vatandaşlara bu süreçle ilgili bilgilendirme SMS yoluyla yapılacak.

MEMNUNİYET HAKKI SUNULUYOR

Eğer vatandaşlar değişen kayıtlarıyla ilgili memnuniyetsizse veya önceki hekimlerine geri dönmek isterse, sistem bu duruma da çözüm sunuyor. e-Nabız veya e-Devlet üzerinden eski hekimlerine bir ay içinde kolayca dönüş yapabilecekler. Bu işlem tamamen dijital ortamda, kullanıcı dostu bir şekilde sağlanacak.

DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, bu yeni düzenlemenin koruyucu sağlık hizmetlerini yerinde ve etkin bir şekilde sunmak amacıyla geliştirildiğini vurguladı. “İstiyoruz ki her vatandaşımız kendi yaşadığı yerde aile hekimine ulaşsın, ücretsiz koruyucu sağlık ve tarama hizmetlerinden faydalansın” açıklamasında bulundu.

İL İÇİNDEKİ FARKLI İLÇELER ETKİLENMEYECEK

Yeni sistem yalnızca farklı iller arasındaki kayıt uyuşmazlıklarını kapsayacak. Yani bir kişinin aile hekimi farklı bir ilçede ancak aynı ildeyse, bu durum sistem tarafından dikkate alınmayacak.

AİLE HEKİMLERİNE ERİŞİMİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Gerçekleşen değişikliklerle aile hekimlerinin sorumlu olduğu nüfusun daha erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor. Ayrıca tarama oranlarının artırılması (obezite, kanser, kronik hastalıklar) ve sağlık hizmetlerinin birinci basamakta yoğunlaştırılması planlanıyor.

E-NABIZ ÜZERİNDEN İŞLEMLER NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, aile hekimi değişikliği yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilir:

1. https://enabiz.gov.tr adresine giriş yapmalı,

2. e-Devlet şifresiyle oturum açmalı,

3. “Aile Hekimi Değişikliği” menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN BİLGİLENDİRME MESAJI

Değişiklik yapılan her vatandaşa Sağlık Bakanlığı tarafından SMS gönderilecek. Mesajlarda yeni aile hekiminin bilgileri ve geri dönüş süreciyle ilgili yönlendirmeler bulunacak.

HASTALARIN YAPMASI GEREKENLER

SMS geldikten sonra yeni hekiminizin bilgilerini kontrol etmelisiniz. Eğer memnun kalmazsanız, bir ay içinde e-Nabız üzerinden değişiklik yapabilirsiniz. Sağlık hizmetlerinden düzenli olarak yararlanmak amacıyla yeni hekiminizle iletişime geçmek önem taşıyor.