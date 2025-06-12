Sahilde mayo giymek yasaklandı!

SURİYE’DEKİ YENİ PLAJ YASAKLARI

Suriye’nin kuzeyinde geçici hükümetin lideri olan Ahmed el Şaraa, yeni bir karar alarak dikkatleri üzerine çekti. Bu karar doğrultusunda, kadınların haşema gibi vücudu tamamen örten mayo türleri giymeden kamu plajları ve yüzme havuzlarından yararlanması yasaklandı. Turizm Bakanlığı’nın bu hafta açıkladığı düzenleme, Aralık ayında Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından kadınların kıyafetlerine dair yapılan ilk resmi düzenleme oldu. Kararın içerisinde, özel kulüpler ve lüks otellerde “Batı tarzı mayo” kullanımına izin verildiği ifade ediliyor.

KAMU PLAJLARINDA UYGUN MAYO KULLANIMI

9 Haziran tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni kararnamede, halk plajları ve yüzme havuzlarında “toplumun farklı kesimlerinin hassasiyetlerini gözeten uygun mayo” kullanılması gerektiği vurgulandı. Bu durum, kıyafet seçimlerinin toplum normlarına uygun olmasının önemini ortaya koyuyor.

ERKEKLER İÇİN DE YASAKLAR GELİYOR

Yeni kararlar doğrultusunda erkeklerin de bazı kısıtlamalara tabi olduğu belirtildi. Yüzme alanları dışında göğsü açık şekilde dolaşmak da yasaklandı. Otel lobileri ve restoranlar gibi yerlerde tişört giymenin zorunlu hale geldiği bildirildi. Bununla birlikte, beş yıldızlı oteller ve özel plajlar için daha esnek kurallar getirilerek, bu mekanlarda “kamu ahlakına uygun ve genel zevk sınırları içinde” normallere uygun mayoların kullanılmasına izin verildi.