Şahinbey’de Kasapta Hijyen İhlali Tespit edildi

ŞAHİNBAY’DE KAPSAMLI DENETİM YAPILDI

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, zabıta ekipleri halk sağlığını ve hijyen kurallarını göz ardı eden işletmelere karşı denetim gerçekleştirdi. 75. Yıl Mahallesi’ndeki bir kasap dükkanına yapılan baskında, ekipler mide bulandıran bir düzenek tespit etti. Söz konusu kasabın et çekme makinesinin bulunduğu bölüme özel bir sistem kurarak temiz etleri gizli bölmeye göndermesi, bozuk etleri ise çekerek vatandaşlara sunması belirlendi. Hijyen kurallarını hiçe sayan kasap dükkanı, zabıta ekiplerince mühürlenip kapatıldı.

BILEŞİMİN YASAL SÜREÇLERİ BAŞLATILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından gıda denetimlerine ilişkin bilgi verildiği kaydedildi. Gaziantep Şahinbey’de, gıda kontrol görevlileri ve Şahinbey Belediyesi’nin yürüttüğü denetim sonucu kıyma makinelerine gizlenmiş bir düzenekle tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığı ifşa edildi. Bozuk etlerin halk sağlığını ciddi tehlikeye atan bir sistemle işlendiği ve 286 kilogram bozulmuş/kokuşmuş kırmızı et, beyaz et ve tavuk taşlığı, 16 teneke izlenebilirliği olmayan zeytinyağı ile 9 kova salçanın tespit edilerek imha edildiği açıklandı. İşletmeye yasal işlem başlatılırken, halk sağlığına karşı bu duruma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, Şahinbey Belediyesi tarafından işletmenin ruhsatı iptal edilerek faaliyetleri durduruldu.

GIDA GÜVENİ İÇİN GEREKEN ÖNLEMLER ALINIYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya dair yaptığı açıklamada, güvenilir gıdanın temelinin gıda güvenilirliği olduğu vurgusunu yaptı. Yumaklı, “Yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz. Özveriyle çalışan gıda kontrol görevlilerimize ve bu konuda bizimle işbirliği yapan yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde ifade etti.