Sahte Altın Tehlikesine Karşı Uyarı

SAHTECİLİK VAKALARINDA ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, altın fiyatlarının yükselmesiyle sahtecilik vakalarının giderek arttığını ifade ediyor. Bilik, “Neredeyse iki haftada bir sahte altın olayı ile karşılaşıyoruz” diyerek, vatandaşları sahte altına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Altın fiyatlarının hızla artması, hem kuyumcu esnafını hem de alışveriş yapan bireyleri sakinleşemeyen bir tedirginlik içine sokuyor.

FİYAT ARTIŞI SAHTECİLERİ TEŞVİK EDİYOR

Bilik, altın değerinin artmasıyla birlikte sahte altın olaylarının da yükseldiğine vurgu yapıyor. Gerekli açıklamalarını yapan Bilik, “Bir küpe ya da yüzük 15-20 bin lira, küçücük bir yüzük veya zincir 25 bin, hatta 50 bin lirayı bulabiliyor. Bu durum sahtecilik yapan kişilerin iştahını kabartıyor” şeklinde belirtiyor.

SAHTECİLİK YÖNTEMLERİ VE TEDBİRLER

Sahtecilik konusunda bilgi veren Bilik, “22 ayar renk verilerek sahte zincirin üzerine 916 milyem vuruluyor. Bu şekilde ürün gerçek 22 ayar altın gibi gösterilerek kuyumculara satılmak isteniyor. Biz de zaman zaman bu vakalarla karşılaşıyoruz” diyor. Ayrıca Bilik, “Esnafımız bizi haberdar ediyor ve emniyete bildiriyoruz” diye ekliyor.

SAHTE ALTINI TESPİT ETME YÖNTEMLERİ

Kuyumcuların sahte altını, mihenk taşları ile ve analiz evlerinde yapılan kontrollerle tespit ettiklerini belirten Bilik, “Kilis’te ayar ve analiz evimiz var. Sahte altınları burada tespit ediyoruz. Emniyete tüm bilgileri vererek süreci koordine ediyoruz” ifadesini kullanıyor. Ayrıca emniyetin bu konuda gösterdiği özverili çalışmaları takdirle karşılıyor.

VATANDAŞLARA DİKKAT UYARISI

Bilik, sahte altınların küçük bir kısmının gerçek, büyük bir kısmının ise tamamen sahte olduğunu dile getirerek, “Sahte altın yakıldığında sahte kısımlar siyahlaşarak ortaya çıkar. Altın alırken mutlaka iyi araştırma yapılsın” diyerek vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde önemli bir uyarıda bulunuyor.