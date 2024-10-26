Sahte Bungalov İlanı İle Dolandırıcılık Operasyonu

KOCAELİ EMNİYETİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU DÜZENLEDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, internet üzerinden ilan vererek “Sapanca Bungalov Kiralama” adı altında dolandırıcılık yapan bir çeteye yönelik 14 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 38’i tutuklandı. Sapanca’da bungalov kiralamak isteyen vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlatan emniyet, dolandırıcılık faaliyetini ortaya çıkardı.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ ORTAYA KONDU

Ekipler, yapılan araştırmalarda, ülke genelinde sosyal medya platformları üzerinden sahte içeriklerle Sapanca Bungalov Kiralama adı altında hesaplar açıldığını tespit etti. Bu hesaplarla irtibat kuran vatandaşlardan kapora veya kiralama bedellerinin tamamını alan şüpheliler, paraları şebekenin hesapçısına transfer ederek dolandırıcılık yaptı. Sapanca’da dolandırıcılık amacıyla yapılan kiralama işlemlerine odaklanan ekipler, şüphelilerin banka hesaplarını da inceledi. Şüphelilerin hesaplarına toplamda 153 milyon 256 bin 279 TL’lik bir para giriş-çıkışı yapıldığı belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON SONUCU GÖZALTI SAYISI

Soruşturmanın ardından, 22 Ekim tarihinde 14 ilde 56 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon başladı. Yapılan operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. Başka suçlardan dolayı cezaevinde olan 1 şüphelinin ifadesi de SEGBİS sisteminden alındı. Gözaltındaki 50 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 25 Ekim’de adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 38 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 13 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Firari durumda olan 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.