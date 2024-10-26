“Sahte Bungalov İlanıyla Dolandırıcılık Operasyonu”

OPERASYONUN DETAYLARI

Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Sapanca Bungalov Kiralama” adı altında internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir çeteye yönelik 14 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda toplamda 50 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMALARIN KAPSAMI

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, dolandırıcılık faaliyetlerinin detaylarıyla incelendi. Bu süreçte 50 kişiden 38’inin tutuklanması, operasyonun etkili bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor. Operasyonun, dolandırıcılıkla mücadele konusundaki kararlılığı artırdığı belirtildi.