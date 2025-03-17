‘Sahte Diploma’ Soruşturmasına İmamoğlu’ndan Açıklama

İMAMOĞLU’NDAN DİPLOMA AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin ön seçim çalışmaları için Erzincan’da Nermi Tombul Caddesi üzerinde bir konuşma yaptı. “Sahte diploma” soruşturmasına değinen İmamoğlu, diploma konusunda kumpas kurulduğunu ifade etti. Şunları söyledi:

“Her geçen gün yeni bir dava, her sabah yeni bir kumpas peşindiler. Anamın ak sütü kadar helal diplomamı 35 yıl sonra iptal etmek için kumpaslar kuruyorlar. Saraydan herkesi arıyorlar. Şimdi de usulsüz ve şekil, şartını bile taşımayan sözüm ona YÖK raporu diye bir raporla kumpaslarına kumpas ekleme peşindeler. Bunların hepsini Ekrem ağrısı tutmuş. Şartları karşılamışım da geçmişim kardeşim. Bunu YÖK de üniversite de fakülte de söylüyor. İnsanları zora düşürüyorlar. Dekan istifa etmek zorunda kalıyor. Rektörü zorluyorlar, onu zorluyorlar, bunu zorluyorlar. Üniversite, toplanması gerekenden iki gün önce toplanmış diye diplomayı iptal edeceklermiş. Allah ıslah etsin.”

ÖN SEÇİME DAVET

İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 23 Mart’ta gerçekleştireceği ön seçimle ilgili CHP’lileri oy kullanmaya davet etti. “Türkiye’nin bütün muhalif partilerini hukuksuzluğa ve yolsuzluğa karşı birleştireceğiz” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Haftaya güç ve yetki sizde, güçlü bir başlangıç yapacaksınız. Vereceğiniz her bir oyla memleketi bu kötü sistemin yarattığı belalardan kurtaracaksınız. Milleti birleştireceksiniz, kalkındıracaksınız. Devleti yeni baştan güçlü bir şekilde inşa edecek iktidar kurmak için yola çıkacaksınız. Değerli dostlar, sandıkta birleşmeye hazır mıyız? Tek bir fire vermeden Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün üyelerini sandığa davet etmeye, koşmaya hazır mıyız? Onlara kim olduğumuz göstermeye hazır mıyız? Amasız fakatsız partimize sahip çıkmaya, omuz omuza vermeye hazır mıyız? Türkiye’nin bütün muhalif partilerini hukuksuzluğa ve yolsuzluğa karşı birleştireceğiz. Ülkenin geleceğini birlikte inşa edeceğiz.”