Sahte Ehliyet Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında

ŞANLIURFA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının suçlarla mücadelesini azimle sürdürdüğünü ifade etti. Suruç ilçesinde sahte sürücü belgesi üreterek ve bunları para karşılığında satmak suretiyle “resmi belgede sahtecilik” yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi verdi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Şıldak, yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 31 KKTC sürücü belgesi, 11 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 10 sürücü belgesi, 6 pasaport, 2 Suriye geçici kimlik kartı, 35 senet, 1 boş senet defteri, 10 pos cihazı, 2 alacak-verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, 1 flash bellek, 3 kredi kartı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildiğini bildirdi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Vali Şıldak, bu operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.