Sahte Fatura Kullananlar Dikkat Edin!

SAHTE FATURA KESENLERİN MERCEK ALTINDA OLDUĞU AÇIKLANDI

Sahte fatura kesenler ve kullananlar artık daha fazla denetim altında. 1 Ekim’den itibaren sahte fatura basanlara verilen hapis cezası, sahte fatura kullanan mükelleflere de uygulanacak. Sahte fatura ile yakalanan işletme sahipleri 3 kat vergi cezası ve 8 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşacak.

İŞSİZLERİN BİLGİSİ OLMADAN ŞİRKET KURULUYOR

E-fatura üzerinden denetimlerin artması sebebiyle, haberleri bile olmadan kendilerine şirket kurulan işsizler, ev kadınları, emekliler, öğrenciler ve çaycılara hapis cezası çıkabileceği ifade ediliyor. Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, mükelleflerin sahte belgeleri ‘bilmeden’ kullandığına yönelik değerlendirmelerin sona ereceğini belirtti. Tolu, “Artık sahte belge kullanan mükellefler ‘vergi kaçakçılığı’ kapsamında işlem görecek” dedi.

RİSK ANALİZ SİSTEMLERİYLE YAKALANMA KOLAYLAŞIYOR

Sahte fatura kullananların risk analiz sistemi üzerinden daha kolay tespit edileceğine vurgulayan Tolu, bu durumu şöyle açıkladı: “Sahte faturayı izah edemeyen veya kayıtlarından çıkarmayan mükellefleri 3 kat vergi ziyaı cezası ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası bekliyor.”

HAKİKLİ PARA KAZANANLARIN ÜZERİNE KURULUYOR

Abdullah Tolu, sahte fatura düzenleyen şirketlerin genellikle işsiz, öğrenci ve emekli gibi düşük gelirli bireylerin ismi üzerine kurulduğunu belirtti. Geçmişte vergi incelemelerinin 1.5 yıl sürdüğü için yakalanma riskinin düşük olduğunu anlatan Tolu, yapay zeka destekli incelemelerin artık 20 günde tamamlanacağını vurguladı. Bu nedenle, tarafından patron yapılmış işsizlerin ve emeklilerin hapse girme riski artabilir.