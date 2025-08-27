Sahte Fatura Kullanımı Artıyor!

SAHTE FATURA DENETİMLERİ ARTIRILIYOR

Sahte fatura kesenlerin yanı sıra bu faturaları kullanan mükellefler de dikkatle inceleniyor. 1 Ekim itibarıyla sahte fatura basanlara verilecek hapis cezası, sahte fatura kullanan mükelleflere de uygulanacak. Bu durum sahte fatura ile yakalanan iş sahiplerini, 3 kat vergi cezası ve 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bırakıyor.

İSTEDİĞİMİZ KİŞİLERİ HEDEF ALIYOR

Sözcü’nün haberine göre, e-fatura üzerinden yapılan denetimlerin artmasıyla, işsizler, ev kadınları, emekliler, öğrenciler ve çaycılara hapis cezası verilme ihtimali doğabilecek. Hapsi görebilecek bu kişiler çoğu zaman durumdan habersiz bir şekilde üzerine şirket kurulmuş olan dar gelirliler arasında yer alıyor.

BAŞKA BİR SÜREÇ BAŞLIYOR

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, mükelleflerin sahte belgeleri ‘bilmeden’ kullandığına dair değerlendirmelerin son bulacağını belirtiyor. “Artık sahte belge kullanan mükellefler ‘vergi kaçakçılığı’ kapsamında işlem görecek” diyor. Tolu, sahte fatura kullananların risk analiz sistemiyle daha kolay tespit edileceğini belirtiyor ve sahte faturayı açıklayamayan ya da kayıtlardan çıkarmayan mükelleflerin 3 kat vergi ziyaı cezası ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası riski altında olduğunu vurguluyor.

HAPSE DÜŞME RİSKİ ARTIYOR

Abdullah Tolu, sahte fatura düzenleyen şirketlerin işsizler, öğrenciler ve emekliler gibi dar gelirli bireyler üzerinden kurulduğunu ifade ediyor. Geçmişte vergi incelemelerinin 1.5 yılı bulduğunu belirten Tolu, artık yapay zeka tarafından düzenlenen raporlarla incelemelerin 20 günde tamamlanacağını dile getiriyor. “Bilmeden patron yapılan işsizlerin, emeklilerin hapse düşme riski artacak” ifadesinde bulunuyor.