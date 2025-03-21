Sahte Fiş Operasyonu: 9 Tutuklama Gerçekleşti

SORUŞTURMA VE OPERASYON DETAYLARI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında, sahte fişlerin düzenlenerek ticari araçlara akaryakıt alımı yapılmış gibi gösterildiğini ortaya çıkardı. Bu sahte akaryakıt fişleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gider olarak gösterilip, bu yöntemle ödenmesi gereken vergilerin kaybına yol açıyor.

Bursa merkezli olarak İstanbul, Ordu ve Amasya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda toplamda 35 milyon lira değerinde 12 bin sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 11’i, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A. (56) ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SUÇLAMALAR VE TUTUKLAMALAR

Zanlılardan H.A.K. (46), F.Ç. (31), S.Ç. (33), S.B. (33), G.A. (47), T.A. (46), A.T. (43), S.A. (33) ve G.D. (38) “Vergi Usul Kanununa muhalefet”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarından dolayı haklarında tutuklama kararı verildi. Diğer şüpheliler U.F.Ü. (42) ve V.T. (50) ise adli kontrol şartıyla ev hapsine alındı.