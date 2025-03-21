Sahte Fiş Operasyonunda 12 Gözaltı

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE OPERASYONUN DETAYLARI

İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu ekipleri, gerçekleştirdikleri soruşturma sonucunda, sahte akaryakıt fişleri düzenlenerek ticari araçlara akaryakıt alımı yapılmış gibi gösterildiğini ortaya çıkardı. Bu sahte fişler, Hazine ve Maliye Bakanlığına gider olarak sunularak, bu yöntemle ödenmesi gereken vergilerin kaybına neden olduğu belirlendi.

ELDE EDİLEN DELİLLER VE YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Bursa merkezli olarak İstanbul, Ordu ve Amasya’da eşzamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yaşam alanlarında yapılan aramalarda, 35 milyon lira değerinde 12 bin sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 11’i emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, A.A. (56) ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROL UYGULAMALARI

Zanlılardan H.A.K. (46), F.Ç. (31), S.Ç. (33), S.B. (33), G.A. (47), T.A. (46), A.T. (43), S.A. (33) ve G.D. (38) “Vergi Usul Kanununa muhalefet”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheliler U.F.Ü. (42) ve V.T. (50) ise adli kontrol şartıyla ev hapsi uygulamasına alındı.