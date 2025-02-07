Sahte İçki Tehlikesi: İstanbul’da Ölümler Arttı

İSTANBUL’DA SAHTE İÇKİ KAYNAKLI CAN KAYIPLARI

İstanbul’da 14 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında sahte içki yüzünden 70 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 150’den fazla kişi hastaneye başvurdu. İki ilde, yani İstanbul ve Ankara’da toplam 40 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. Ankara’da ise son günlerde sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Şu an için yoğun bakımda tedavi edilen 20 kişinin bulunduğu açıklandı. İstanbul’da bu süre zarfında yaşanan sahte içki kaynaklı can kayıpları dikkat çekiyor.

VALİ’DEN MÜCADELE AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Davut Gül, sahte ve kaçak içkiyle mücadele çalışmalarına dair bilgiler sundu. Vali Gül, “Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11’i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi.” dedi.

ANKARA’DA SON DÖNEMDEKİ CAN KAYIPLARI

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte yaşanan sahte içki olaylarına dair güncel bilgileri paylaştı. Şahin, “Sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır.” açıklamasını yaptı. Son iki hafta içinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bunun yanı sıra, sahte içki nedeniyle haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13’ünün tutuklandığı bilgisi verildi. Şahin, toplamda yaklaşık 102 ton etil ve metil alkol ele geçirildiğini ifade ederek, bunun 62 tonunun Düzce ve Konya’dan, 40 tonunun ise il sınırları içinde elde edildiğini aktardı.