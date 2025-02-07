Sahte İçki Vakalarında Yükselen Tehlike

REKOR SAYIDA CAN KAYBI

Başkent Ankara’da sahte içki kullanımı nedeniyle son dönemde 33 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi. Vali Vasip Şahin, bu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir” dedi. Son iki haftada yaşanan 12 can kaybı ile birlikte, sahte içki nedeniyle haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13’ünün tutuklandığı belirtildi. Vali Şahin, operasyonlar sonucunda yaklaşık 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiğini ifade etti.

İSTANBUL’DA CAN KAYIPLARI ARTMAKTA

İstanbul’da da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında 70 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. 150’den fazla kişi hastaneye başvurdu. İstanbul Valisi Davut Gül, sahte ve kaçak içkiyle mücadele kapsamında 190 kişinin yakalandığını, 11 kişinin tutuklandığını ve 86.274 litre sahte-kaçak alkolün ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan denetimlerde de önemli miktarda kaçak akaryakıt ele geçirildiği ifade edildi.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN SAYISI ARTIYOR

Ankara ve İstanbul’da sahte içki tüketimi sonucu toplam 40 kişi yoğun bakımda tedavi alıyor. Bu durum, sahte içki kullanımının sağlık üzerindeki ciddi etkilerini gözler önüne seriyor.

SAHTE İÇKİ KULLANIMINDAN KAÇINMA YOLLARI

Uzmanlar, sahte içkiyi tespit etmenin yollarını sıralıyor. Açık gelen şişelerden şüphelenmek, gerçek alkol ile sahte alkol fiyatlarını karşılaştırmak ve ambalaj ile etiketlerdeki farklılıklara dikkat etmek önemli. TAPDK bandrolüne dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, güvenilir ve lisanslı yerlerden alkol satın almanın önemi de belirtiliyor.

GİB UYGULAMASI İLE TESPİT MÜMKÜN

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) mobil uygulaması, alkollü içeceklerin sahte olup olmadığını anlamayı sağlıyor. Şişelerin üzerindeki barkodu okutarak sahte içerikler hakkında bilgi edinmek mümkün hale geliyor.

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ VE BELİRTİLERİ

Sahte içkilere karşı duyulan ilginin asıl sebebi fiyatlarının cazip olması. Ancak metil alkol, yüksek toksisiteye sahip bir madde olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Küçük hacimlerde bile görme kaybına veya ölüme neden olabiliyor. Belirtileri ise genellikle baş dönmesi ve bilinç kaybı gibi durumlar olarak kendini gösteriyor.

ACİL MÜDAHALE GEREKEN BİR SORUN

Sahte içki zehirlenmesi tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabiliyor, bu nedenle acil tıbbi müdahale kritik öneme sahip. Metil alkol zehirlenmesinin maruziyetinden kaçınmak, sağlık açısından son derece elzem bir durum oluyor.