Sahte Kürtaj İle Kadınları Dolandıran Doktor Tutuklandı

ŞIRNAK’TAKİ DOLANDIRICILIK OLAYI

Şırnak’ta bir doktor, ilaç verdiği kadınları sahte kürtaj işlemleri ile dolandırdı. Kadın Doğum Uzmanı İ.B.’nin, pek çok kadından para alarak hamile tedavisi adı altında sahte işlemler uyguladığı ve ardından bu hastalara “Bebek anne karnında öldü.” diyerek sahte kürtaj işlemleri gerçekleştirdiği iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

MAĞDUR KADINLARIN İFADELERİ ALINDI

Soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, 12 mağdur kadının ifadesini aldı. Yapılan DNA eşleştirmesi ile şüphelilerin hastalara verdiği fetüslerin mağdurlara ait olmadığı belirlendi.

KADINLARA HAZIRLANAN İLAÇLARIN ETKİSİ

Doktor İ.B.’nin kadınlara çeşitli ilaçlar verdiği ve bu ilaçların hamilelik testlerini etkilediği bilirkişi raporunda belirtildi. Elde edilen deliller doğrultusunda, doktor ve klinik çalışanları Şırnak’ta mahkemeye çıkarıldı.

ŞIRNAK, AYDIN VE İZMİR’DE OPERASYON

Soruşturma kapsamında Şırnak, Aydın ve İzmir’de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Doktor İ.B. ile birlikte üç klinik çalışanı gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda İ.B. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.