Sahte Kürtaj Skandalı: Doktor Tutuklandı

DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA DOKTOR TUTUKLANDI

Şırnak’ta, hamile tedavisi adı altında sahte kürtaj işlemleriyle kadınları dolandıran bir doktor tutuklandı. Kadın Doğum Uzmanı İ.B.’nin, çok sayıda kadından para alınarak gerçekleştirdiği sahte işlemlerle ilgili iddialar doğrultusunda soruşturma başlatıldı. İddialara göre, bu doktor hastalara “Bebek anne karnında öldü.” diyerek sahte kürtaj işlemleri uyguladı.

DNA TESTLERİYLE MAĞDURİYET TESPİTİ

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak 12 mağdurun ifadesini aldı. Ayrıca yapılan DNA eşleştirmesi sonucunda hastalara verilen fetüslerin, mağdurlara ait olmadığı belirlendi.

HAMİLELİK TESTLERİNİ ETKİLEYEN İLAÇ UYGULAMASI

Doktor İ.B.’nin, kadınlara çeşitli ilaçlar verdiği ve bu ilaçların hamilelik testini etkilediği bilirkişi raporuyla ortaya kondu. Soruşturma çerçevesinde, Şırnak’ta yapılan işlemler sonucunda, İ.B. ile birlikte üç klinik çalışanı da gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YÜRÜTÜLDÜ

Söz konusu soruşturma kapsamında, Şırnak, Aydın ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Doktor İ.B., mahkemeye çıkarılarak tutuklandı, diğer klinik çalışanları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.