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Sahte Kürtajlarla Dolandıran Doktor Yakalandı

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DOKTORUN DOLANDIRICILIĞI ve CİNAYET SUÇLAMASI

Şırnak’ta, kadınlara ilaç vererek sahte kürtaj işlemleriyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Kadın Doğum Uzmanı İ.B. tutuklandı. İ.B.’nin, birçok kadından para alarak hamilelik tedavisi adı altında sahte işlemler gerçekleştirdiği ve daha sonra “Bebek anne karnında öldü.” diyerek bu hastalara sahte kürtaj uyguladığı iddiaları üzerine bir soruşturma başlatıldı.

DNA EŞLEŞTİRMESİ İLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Polis, soruşturma kapsamında 12 mağdurun ifadesini aldı. Yapılan DNA eşleştirmeleri sonucunda, şüphelilerin hastalara verdikleri fetüslerin mağdurlara ait olmadığı belirlendi. Bunun yanı sıra, doktorun mağdurlara çeşitli ilaçlar verdiği ve bu ilaçların hamilelik testlerini etkilediği de bilirkişi raporunda yer aldı.

Şırnak, Aydın ve İzmir’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, doktor İ.B. ve üç klinik çalışanı gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan İ.B., tutuklanırken, diğer üç çalışan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olay, sağlık sektöründe güvenilirliğin sorgulanmasına yol açtı.

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