Sahte Mirasçı Skandalı Ortaya Çıktı

ANTALYA’DA TARİHİ BİR KARAR

Antalya 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi, kentin en değerli doğal alanlarını, kamu binalarını, beş yıldızlı otelleri, spor tesislerini ve yaklaşık 10 bin konutu içeren Meltem ve Bahçelievler mahalleleri ile Konyaaltı Beach Park’ı kapsamına alan yaklaşık 4 bin dönümlük araziyle ilgili önemli bir hüküm verdi. Mahkeme, Arap Süleyman (Hacı Süleyman), Hacıbekirzade Hacı Mehmet Ağa ve Hazine’nin 1992 yılında eşit ana hissedar mirasçı olduklarına karar verdi. Antalya Kadastro Mahkemesi de bu karara bağlı olarak arazi tespiti gerçekleştirdi.

SAHTE MİRASÇILARIN ORTAYA ÇIKMASI

2011 yılında, bugünkü değeri 6 milyar doların üzerinde olduğu varsayılan bu arazilerin üç hissedarından biri olan Arap Süleyman’ın mirasçılarında, sahte belgelerle listeden çıkarılan Balbeyli Havva ve Ayşe adındaki kızlarının olduğu ortaya çıktı. Bu durum, söz konusu mirasın gerçek sahiplerinin tespit edilmesinde önemli bir sorun teşkil ediyor.