Sahte Pasaport Şebekesine İstanbul Operasyonu

İSTANBUL EMNİYETİ SAHTE BELGE OPERASYONU YAPTI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, “resmi belgede sahtecilik” suçu işlendiği yönünde gelen bilgiler üzerine araştırma başlattı. Yapılan detaylı incelemelerde, Kağıthane ve Başakşehir bölgelerinde sahte belge üretimi yapılan 3 atölyenin varlığı tespit edildi. Bu atölyelerde sahte pasaport, kimlik ve vize belgeleri imal edilmekte olduğu belirlendi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda ilk etapta 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SAHTE BELGELER VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlara katılan Özel Harekat Timlerinin de destek verdiği uygulamalarda, sahte belge üreten atölyelerde 29 farklı ülkeye ait toplam 1,282 sahte pasaport, 5,258 sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi, 119 sahte kimlik kartı, 988 pasaport sayfası, 6 bilgisayar ve 4 yazıcı, 2,800 lamine filmi ile 16 belge üretim makinesi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda toplamda 20,730 lira, 2,135 avro, 2,800 dolar, 160 pound ve 100 Kanada doları gibi sahte belge üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ile birlikte büyük miktarda para bulundu.

YABANCI UYRUKLU USTALAR YAKALANDI

Devam eden araştırmalarda, gözaltına alınan şüphelilerin sahte belge atölyelerinde yabancı uyruklu belge ustalarını çalıştırdığı ve bu üretimlerden yüksek miktarda haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Şebeke operasyonu kapsamında faaliyet gösteren 3 yabancı uyruklu sahte belge ustası da yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 13 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. 13 şüpheliden 3’ü hakkında “adli kontrol hükümleri” uygulanırken, 9’u tutuklandı. Bir şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.