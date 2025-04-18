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Sahte Plaka Üreten 3 Şüpheli Tutuklandı

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JANDARMA EKİPLERİ IŞIKLARI AÇIKTA TUTTU

İl Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçiyor. Gelen bilgiye göre, sadece Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından onaylanan araç plakalarının sahte mühür kullanılarak üretildiği ileri sürülüyor.

İKİ YERİ HEDEF ALDI

Şüphelilere yönelik iki aylık teknik ve fiziki takip süreci sonrasında, jandarma ekipleri, 2 adrese eş zamanlı olarak baskın düzenliyor. Bu operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan 215 sahte araç plakası, 1 sahte mühür, QR kod üreten bir yazıcı, plaka yapımında kullanılan 5 pres makinesi, 500 metal kalıp ve çeşitli malzemeler ele geçiriliyor.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİ

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli makamlara çıkarıldıklarında tutuklanıyor.

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