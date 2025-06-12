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Sahte Polis 950 Bin Lira Aldı

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DOLANDIRILAN VATANDAŞLARIN ŞİKAYETİ

Kocaeli’nin İzmit ve Gebze ilçelerinde bazı bireyler, kendilerini polis olarak tanıtan kişilere toplamda 950 bin lira değerinde ziynet eşyası teslim etti. Dolandırıldıklarını fark eden mağdurlar, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

OPERASYON SONUCU GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, şikayet üzerine hızlı bir şekilde harekete geçerek çalışma başlattı. İstanbul’da düzenlenen operasyonda şüpheli M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ PROSEDÜR VE TUTUKLAMA

Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevki gerçekleştirildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkan M.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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