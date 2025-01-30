Sahte Polis Kimliğiyle Yakalandı, Tutuklandı

DENETİMDE ŞAŞIRTICI BULGULAR

Esenler Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak günü Esenler Tuna Köprüsü üzerinde bir denetim yaptı. Denetim esnasında çakar lambası bulunan 34 DU 3333 plakalı aracı durdurdukları sırada aracın sürücüsü Mustafa Yıldız, başkomiser olduğunu iddia ederek kimliğini ekiplere uzattı.

Ekiplere ulaşan kart incelemesi sonrasında, kart üzerinde “Başkomiser” ifadesi yerine ‘Başkomser’ yazıldığı ve “Turkish National Police” yazısının da düzgün olmadığı belirlendi. Bunun üzerine araçta yapılan aramalarda, başkomiser rütbesine sahip olan polis yeleği ve iki adet sahte polis kimliği bulundu. Bu gelişmelerin ardından, Mustafa Yıldız tutuklandı.