Sahte Şeyhin 175 Milyon Lira Mal Varlığına El Konuldu

DİYARBAKIR BAĞLAR’DAKİ SORUŞTURMA SONUÇLANDI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kendisini ‘Kotekan Şeyhi’ olarak tanıtan Abdulletif Aslan ve yakınları hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Abdulletif Aslan, muska için 500 lira, dua için ise 300 lira talep ederken, 175 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Aslan, hakkındaki iddiaları reddederken, eşi de savunmasında mal varlıklarını “mutfak masraflarından kısarak” elde ettiklerini söyledi.

MUSKA VE DUA ÜCRETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Habertürk’ten alınan bilgilere göre, Abdulletif Aslan’ın Diyarbakır’daki işyerinde birçok insan duaya ve muskaya ulaşmak için sıraya giriyor. İddianameye göre, Aslan, iş yerinde muska için 500 lira ve dua için 300 lira talep ediyor. Bu süreçte güvenlik kameralarıyla donatılan mekânda yapılan operasyonlarda, sıra fişleri, Arapça mühürler ve birçok doküman ele geçirildi.

MAL VARLIĞI İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023’te başlatılan soruşturmayı önce takipsizlikle sonuçlandı, fakat MASAK’ın hazırladığı rapor sayesinde soruşturma yeniden açıldı. Raporda, 2019-2023 yılları arasında Aslan’ın hesaplarında ciddi miktarda para giriş-çıkışı olduğu belirtildi. Ayrıca Aslan’ın üzerinde birçok gayrimenkul ve aracın bulunduğu, bunun yanında eşi ve çocuklarının resmi geliri olmamasına rağmen önemli mal varlıklarına sahip olduğu tespit edildi. MASAK’ın incelemesinde, bazı mal varlıklarının Aslan’ın akrabaları ve müritlerinin üzerine geçirildiği görüldü.

Abdulletif Aslan, ifadesinde, “Hiç kimseden muska veya dua için para almadım. Medrese için insanlar gönüllü yardım etti” dedi. Ancak yapılan incelemelerde, telefon görüşmelerinde onun muska talebinde bulunduğu belirlendi. Aslan’ın eşi, suçlamaları kabul etmedi ve mal varlıklarının “mutfak harçlıklarını biriktirerek” alındığını iddia etti. Eşinin de bazı telefon görüşmelerinde muska için para istediği ortaya çıkarken, Aslan’ın oğlu C.A., hesap hareketlerinin “Gazze’ye ve Afrika’daki su kuyularına yardım” amacıyla toplandığını öne sürdü. Ancak soruşturma dosyasında bu tür bağışların herhangi bir yetkiye dayanmadan toplandığı vurgulandı.

İddianamede, Abdulletif Aslan’ın dolandırıcılık yoluyla elde ettiği gelirler üzerinden taşınmaz ve taşınır mal varlıkları temin ederek bunları ekonomik sisteme entegre ettiği belirtildi. Bu durum, şüphelilerin toplam 175 milyon liralık mal varlıklarıyla doğrulanırken, maddi kazanç sağlamak adına dini duyguları istismar ettikleri ifade edildi. Abdulletif Aslan ve oğlu C. Aslan hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, diğer 8 şüpheli hakkında ise 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dava, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde aralık ayında görülecek.