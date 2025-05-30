Sahte Tatil Siteleri Tehlikesi Büyüyor

SAHTE OTELLER VE REZERVASYON SİTELERİ TEHLİKESİ

TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, tatil planları yapan vatandaşların en çok sahte otel ve rezervasyon siteleri üzerinden tuzağa düştüğünü ifade ediyor. Dolandırıcıların gerçek otellerin isim ve fotoğraflarını birebir kopyalayarak sahte siteler oluşturduğu bilgisiyle, Baki, “Profesyonel görünümlü rezervasyon sistemleriyle güven verip, ‘erken rezervasyon’ adı altında ödeme alıyorlar” diyor.

DOLANDIRICILARIN YÖNTEMLERİ

Öte yandan, dolandırıcıların yalnızca internet siteleriyle değil, WhatsApp hatları ve sahte çağrı merkezleri aracılığıyla da işlem yaptığını belirten Baki, “Vatandaşlara sahte fatura ve rezervasyon belgeleri gönderiliyor. Kandırıldıklarını tatile gittiklerinde öğreniyorlar” şeklinde konuşuyor. Baki, sahte tatil sitelerinin başlıca üç amacını açıklıyor: “Vatandaşların kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla maddi olarak dolandırılması, kişisel bilgilerin çalınarak ikinci el dolandırıcılıkta kullanılması, güvensiz bağlantılarla cihazlara zarar veren yazılımların bulaştırılmasıyla vatandaşı tuzağa düşürüyorlar.”

TATİL REZERVASYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tatil rezervasyonu yapacak vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı noktaları vurgulayan Muharrem Baki, “Rezervasyon yapılacak sitenin TÜRSAB kayıt numarası kontrol edilmeli. Alan adına dikkat edilmeli. Örneğin, ‘booking-offers-tr.com’ gibi yanıltıcı adresler dolandırıcılık amaçlı olabilir. 3D Secure gibi güvenli ödeme sistemleri sunmayan sitelere ödeme yapılmamalı. Mümkünse doğrudan otelin resmi internet sitesinden işlem yapılmalı. Sosyal medya reklamlarındaki ‘şok fiyatlar’a karşı temkinli olunmalı” diyor.

DOLANDIRILDIYSANIZ NE YAPMALI?

Siber dolandırıcılığa maruz kalanların ne yapması gerektiğini sıralayan Baki, “Banka ile hemen iletişime geçip işlemin iptalini talep edin, kartı bloke ettirin. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne resmi başvuru yapmalısınız. Tüm belgeleri, ödeme ekranlarını ve yazışmaları delil olarak saklamalı, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmalısınız” açıklamasında bulunuyor. Baki, “Tatilin en pahalı kısmı, dolandırıldığınız andır. Bu yaz, tatiliniz huzurla geçsin; dolandırıcıların değil, sizin planlarınız gerçekleşsin” sözleriyle vatandaşları uyarıyor.