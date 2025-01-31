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Sahte Yüzbaşı, Kamera İzleriyle Yakalandı

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OLAYIN GERÇEĞİ

25 Ocak’ta Yenişehir ilçesinde dikkate değer bir olay yaşandı. Murat M., M.Y. isimli kişiyi telefonla arayarak kendisini “yüzbaşı” olarak tanıttı. Murat M., M.Y.’ye, adının bir kadın cinayetinde geçtiğini ve çalıntı altın ile paraların evinde bulunduğunu söyledi. Ayrıca daha sonra evine ekiplerin gideceğini, bu altın ve paraların teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Telefon görüşmesinin etkisiyle korkuya kapılan M.Y., Murat M.’nin belirttiği adrese giderek 650 bin TL değerinde altın ve 150 bin TL parasını teslim etti.

MÜDAHALELER VE YAKALAMA SÜRECİ

Dolandırıldığını anlayan M.Y., Yenişehir polis merkezine başvurarak Murat M.’den şikayetçi oldu. Şikayet sonrası, Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Ekipler, Bursa merkezde 38, Yenişehir ilçesinde ise 35 olmak üzere toplamda 73 güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda Murat M.’nin Kocaeli’ye kaçtığı tespit edildi.

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