Saint-Maximin Napoli Yolunda: İtalya Macerası Başlıyor

Fenerbahçe’de transfer dalgalanması devam ediyor. Saint-Maximin’in İtalya’ya olan ilgisine engel olamayan yönetim, oyuncunun transferine izin verdi. Ara transfer döneminde kadrosunu Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic ile güçlendiren Fenerbahçe, artık dünyaca ünlü bir yıldızına veda edecek. İtalya’nın Napoli takımı, uzun zamandır transfer etmeye çalıştığı Allan Saint-Maximin için teklifi kabul eden futbolcu, sarı-lacivertli kulüpten ayrılma kararı aldı. Sezon başında Al-Ahli Kulübü’nden 1 yıl süreyle kiralanan Fransız oyuncu, transferiyle ilgili açıklama yapmak için Napoli ile Suudi Arabistan ekibi arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyordu.

NAPOLI İLE GÖRÜŞMELER

Napoli, Al-Ahli ile anlaşma sağladıktan sonra Saint-Maximin, Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekibiyle bir araya gelerek, İtalyan kulübüne gitmek istediğini iletti. Türkiye’de mutlu olduğunu fakat Serie A’da güçlü bir takımda oynama fırsatını da geri çevirmek istemediğini belirten 27 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-lacivertli yöneticilere “Bugüne dek Fransa, İngiltere ve Türkiye liglerinde oynadım. İtalya Serie A’da büyük bir kulüpte forma giymeyi hep istedim. Napoli bana bu fırsatı sundu ve kaçırmak istemiyorum” diyerek izin istedi.

Napoli ile Al-Ahli arasındaki anlaşmanın ayrıntıları henüz açıklanmadı. Ancak İtalya’da kış transfer döneminin yarın sona ereceği göz önüne alındığında, oyuncunun Fenerbahçe’den ayrılışının bugüne kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

8 milyon Euro’luk kira bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı kiralık futbolcusu unvanına sahip olan Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe formasıyla toplamda 24 resmi maça çıkarken 3 gol atmış ve 4 asist yapmıştı. Yüksek maliyetine rağmen beklenen performansı sergileyemeyen Fransız futbolcu, özellikle bencil oyun tarzı ve son vuruşlardaki hatalı tercihleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.