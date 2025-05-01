Sakarya’da 98 Kaçak Hayvan Yakalandı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE DİKKAT ÇEKEN OPERASYON

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla ve hayvan hakları ihlalleriyle yönelik yürüttüğü operasyonda dikkat çekici bir sonuca ulaştı. Elde edilen istihbarat üzerine, hayvan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 31 yaşındaki Ö.K.’nin evine baskın yapıldı.

EGZOTİK KUŞLAR VE TAHNİTLENMİŞ HAYVANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen aramalarda, doğada nadir görülen pek çok egzotik kuş ve tahnitlenmiş hayvan tespit edildi. Bu kuşlar arasında 5 siyah kuğu, 7 mandarin ördeği, 4 suna ördeği, 7 karolin ördeği, 3 beyaz mandarin ördeği, 31 cüce Pekin ördeği, 6 gümüş sülün, 3 hatuni sülün, 2 kırmızı altuni sülün ve 2 kral sülün yer aldı. Ayrıca, 14 mavi ve 12 beyaz tavus kuşu da bulundu. Bunun yanı sıra evde 2 emu ve 5 tahnitlenmiş hayvan da kaydedildi. Operasyon sonucunda Ö.K. hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen hayvanların, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek güvenli alanlara nakli sağlandı.