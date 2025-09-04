Sakarya’da Bungalovda Gizli Kamera Gelişmesi

YENİ GELİŞMELER VE YARGILAMA SÜRECİ

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 30 Mart’ta meydana gelen gizli kamera skandalında önemli bir gelişme gerçekleşti. Gizli kamerayla izleme yaptığı iddia edilen 2 tutuklu sanığın yargı süreci devam ediyor. Duruşma, Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleştirildi ve duruşmaya tutuklu sanıklar H.K. ile T.S, mağdurlar M.K. ve eşi P.K. ile taraf avukatları katıldı.

SANIKLARIN SAVUNMALARI

Duruşmanın başında sanık H.K, önceki beyanlarını tekrarladı. “Kamera meselesini olaydan bir gün sonra öğrendim. Telefonu kendi rızamla polislere teslim ettim, veri silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kendim teslim oldum, kaçmaya bile teşebbüs etmedim. Bu sebeple tahliyemi talep ederim.” dedi. Diğer sanık T.S. ise işletmenin finansörü olduğunu belirterek, “Olayla tek alakam, ampulde bulunan parmak izimdir. Bu olayla hiçbir alakam olmadığı halde mağdur edildim. Beraatimi talep ediyorum.” şeklinde savunma yaptı.

MÜŞTEKİLERİN BEYANLARI

Müştekiler, bungalova geldiklerinde sanık H.K’nın yan bungalovla ilgilendiğini ve İstanbul’da bulunmadığını ifade etti. Müşteki M.K, kendilerinden özür dilenmediğini aktararak mağdur duruma düştüklerini söyledi. Olay yerinde bulunan tanık emniyet görevlisi R.E, ihbar üzerine bölgeye gittiklerini belirtti. “Jakuzinin üzerinde ampul şeklinde kamera bulunmaktaydı, kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü.” dedi.

TUTUKLU SANIKLAR İÇİN TAHLİYE KARARI

Duruşmada sanık avukatları tanık beyanlarının aleyhlerinde olumsuz olduğunu kabul etmediklerini ifade ederek, müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Cumhuriyet savcısı, sanıkların 4 aydır tutuklu bulunduğunu ve delillerin toplandığını belirterek tahliye yönünde görüş bildirdi. Hakim, sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ HAKKINDA KISACA

Sapanca’daki olay, 30 Mart 2025 tarihinde gizli kamerayla izleme yapıldığı iddialarıyla kamuoyuna yansıdı. Sakarya Valiliği, durumu öğrenir öğrenmez adli ve idari tahkikata başladı. Bir dizi inceleme sonrası işletme sahibi H.K. ve T.S., gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, işyeri mühürlendi. H.K. ve T.S. hakkında, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla toplamda 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.