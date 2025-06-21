Sakarya’da Otobüs TIR’a Çarptı, 13 Yaralı

KAZA SAATİ VE MEVKİİ

Kaza, sabah saat 03.40 sıralarında D-650 Karayolu Gökgöz Mahallesi civarında meydana geliyor. İstanbul’dan Denizli’ye sefer yapan Asil Taş yönetimindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette hareket eden Enes Yükselici’nin kullandığı 16 AOB 34 plakalı TIR’ın sol arka kısmına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle TIR, önünde ilerleyen Ahmet Dereli’nin kullandığı 70 ACN 573 plakalı başka bir TIR’a çarpıyor.

EDEPLİ KURTARMA OPERASYONU

Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendiriliyor. Ekipler, otobüste bulundukları yerde sıkışan yaralı yolcuları kurtarıyor ve ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediyor. Yaralılardan 12’sinin tedavi altına alındığı ve 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi alınıyor.

TRAFAİK DURUMU VE SORUŞTURMA

Kaza sonrasında D-650 Karayolu Bilecik istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılıyor. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförleri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülüyor.