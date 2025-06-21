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Sakarya’da Otobüs TIR’a Çarptı: 13 Yaralı

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KAZA ANINDAKİ OLAYLAR

Kaza, 03.40 sularında D-650 Karayolu Gökgöz Mahallesi bölgesinde, Bilecik yönünde gerçekleşti. İstanbul-Denizli seferini yapan Asil Taş yönetimindeki 34 YK 4734 numaralı yolcu otobüsü, aynı yolda ilerleyen Enes Yükselici’nin kullandığı 16 AOB 34 plakalı TIR’a sol arka bölümüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR, önünde giden Ahmet Dereli’nin kullandığı 70 ACN 573 plakalı başka bir TIR’a da çarptı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Durum ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, otobüs içinde sıkışarak yaralanan yolcuları kurtardı. İlk tedavileri yapıldıktan sonra yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan açıklamaya göre, yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza sonrası herhangi bir yaralanma yaşamayan TIR şoförleri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

TRAFİK DURUMU VE SORUŞTURMA

Kaza dolayısıyla D-650 Karayolu’nun Bilecik yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak düzenlendi. Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.

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