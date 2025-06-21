Sakarya’da Otobüs TIR’a Çarptı: 13 Yaralı

Kaza, 03.40 sularında D-650 Karayolu’nda, Gökgöz Mahallesi civarında gerçekleşti. İstanbul-Denizli seferini yapan Asil Taş idaresindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, aynı yolda ilerleyen Enes Yükselici’nin kullandığı 16 AOB 34 plakalı TIR’ın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR, önündeki başka bir TIR’a, Ahmet Dereli’nin sürdürdığı 70 ACN 573 plakalı araca vurdu. Kaza ihbarının ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri acil olarak olay yerine yönlendirildi.

Kurtarma Çalışmaları

Ekipler, otobüste sıkışan yaralı yolcuları kurtardı ve ilk müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra, yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Tedavi altına alınan 12 yaralıdan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförleri, ifadeleri için emniyete götürüldü.

Trafik Durumu ve Soruşturma

Kazanın olduğu bölgede D-650 Karayolu’nun Bilecik istikametindeki trafik bir süreliğine tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.