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Sakarya’da Patpat Kazasında 6 Yaralı

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OLAY YERİNE KALDIRILAN SAĞLIK EKİPLERİ

Sakarya’nın Karapürçek ilçesindeki İnönü Mahallesi’nde, F.A. yönetimindeki tarım aracı olarak bilinen ‘patpat’ direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi. Bu kaza sonrasında ihbar alınır alınmaz, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

KAZA SONUCUNDA YARALANANLAR

Kazada araçta bulunan S.B., A.B., M.B., F.B., B.A. ve E.A.A. isimli toplamda 6 kişi yaralandı. Bölgeye ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri, yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Ayrıca, polis ekipleri kazanın incelenmesi için çalışma başlattı.

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