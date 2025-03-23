Sakarya’da Yıkılan Duvarın Altında Kalan Öldü

MEKTUP YAPISININ KALDIRILMASI

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi’nde, 66 yaşındaki Aydın Demiröz’e ait evin bahçesinde yer alan metruk yapının molozlarının kaldırılması için bir kepçe operatörü çağrıldı. Moloz kaldırma işlemi gerçekleştirilirken, Demiröz, yapının birden yıkılan duvarı altında kaldı.

SAĞLIK EKİBİNİN MÜDAHALESİ

Olayın ardından durum hemen bildirildi ve bölgeye sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Duvarın altından çıkarılan Demiröz, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine götürüldü, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, kepçe operatörü A.E. gözaltına alındı.