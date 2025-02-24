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Şakir Paşa Ailesi Dizisi Mahkemelik Oldu

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ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ YAYINDAN KALDIRILDI

NOW TV’de yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” adlı dizi, ailenin torunlarının açtığı dava ile mahkeme kararı sonrasında yayından kaldırıldı. Mahkeme kararı tebliğ edilince dizinin daha önce yayınlanan 7 bölümü sosyal medya platformlarından tamamen silindi. Yapım şirketi, karara itiraz etme yoluna gidiyor.

AİLE İTİBARINA ZARAR VERDİĞİ SAVUNMASI

Şakir Paşa Ailesi’nin torunları Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan, dizinin kendilerinden izinsiz çekildiğini ve aile itibarına zarar verdiğini belirterek mahkemeye başvurdu. Mahkeme ise, yayınlanan bölümlere erişimin kaldırılması, yeni bölümlerin çekilmemesi ve yayınlanmaması yönünde karar aldı. Yapım şirketi, mahkemenin verdiği bu karara karşılık olarak bugün itirazda bulunacak. Kararın ardından mahkeme itirazı reddederse, dizinin tamamen sona ermesi kesinleşecek.

RTÜK’TEN YAYIN DURDURMA CEZASI

RTÜK, geçtiğimiz hafta diziye 3 kez yayın durdurma ve idari para cezası vermişti. Mahkeme kararının ardından dizinin çekimleri de durduruldu. Daha önce pazartesi ve salı günleri için sete çıkılacağı bilgisi alınmıştı, ancak yayın ve çekim yasağı nedeniyle ekip çalışmalarını askıya aldı. Yapım şirketi, mahkemenin vereceği son kararı bekliyor.

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