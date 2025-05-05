Şakir Paşa Ailesi NOW’ya Veda Etti

BAŞARILI KADRO

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Meryem Uzerli ve Devrim Yakut gibi yetenekli isimlerin bir araya geldiği Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi için yeni bir karar alındı. Proje, NOW ekranlarında yayınlanırken tüm dikkatleri üzerine çekti. Rekortmen dizinin yeni bölümünde herkesin merakla beklediği ayrıntılar netlik kazanıyor.

UĞURSUZLUĞA RAĞMEN

MedYapım imzalı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, yayın hayatına başladığı günden bu yana çeşitli sıkıntılarla karşılaştı. İlk olarak, platoda meydana gelen büyük bir yangın, dizinin çekimlerini durdurmasına neden olmuştu.