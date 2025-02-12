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Spor

Salah Tarihe Geçti, Derby Berabere Bitti

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MAÇIN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Liverpool, Premier Lig’in 15. hafta erteleme karşılaşmasında, Everton ile karşı karşıya geldi. Goodison Park’ta gerçekleşen bu mücadele, 2-2’lik skorla sona erdi.

GOLLER VE DÖNÜMLER

Karşılaşmanın başları Liverpool için zorlu geçti. 11. dakikada Beto’nun attığı golle geriye düştü. Ancak, Liverpool’un yıldızları 16. dakikada Mac Allister ile eşitliği sağladı. Ardından, 73. dakikada Mohamed Salah, takımını öne geçiren golü kaydetti. Fakat Everton, maçın son dakikalarında 90+8. dakikada Tarkowski ile skoru dengeledi.

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