Salamura Yaprakları Raflardan Kaldırılıyor

PESTİSİT SORUNU TESPİT EDİLDİ

Almanya’da piyasada bulunan Türk malı salamura yaprakları üzerine gerçekleştirilen incelemelerde sağlığa tehdit oluşturan pestisit seviyeleri tespit edildi. BLG Kardeşler GmbH tarafından ithal edilen “Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter” adlı salamura asma yaprağı ürünü market raflarından kaldırılıyor. Alman gıda güvenliği yetkilileri, 400 gramlık salamura yaprak ürününde yasal sınırların üzerinde tarımsal ilaç kalıntısı bulunduğunu ifade etti. Uzun süreli ya da yüksek miktarda tüketim durumunda sindirim, sinir ve bağışıklık sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısı yapıldı.

ÜRÜN İADESİ İSTENİYOR

Firmanın yaptığı açıklamada, ürünlerin satıştan çekildiği belirtildi ancak hangi mağazalarda satış yapıldığı veya resmi iade süreci hakkında detaylar verilmedi. Tüketicilere, bu ürünü tüketmemeleri yönünde uyarı yapıldı ve satın alınan noktaların ziyaret edilerek ürünün geri verilmesi talep edildi. Geri çağrılan ürün bilgileri ise şu şekilde duyuruldu:

– Ürün adı: Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter

– Ambalaj: 400 gram

– Parti numarası: LS0201/25

– Son kullanım tarihi: 01.2027

– Dağıtıcı firma: BLG Kardeşler GmbH, Almanya