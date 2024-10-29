“Saldırgan Tutuklandı, Emre Kaplan Darbedildi”

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA SALDIRI OLDU

Trendyol Süper Lig’de dün akşam gerçekleşen Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası, spor muhabiri Emre Kaplan’ı darbettiği iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

EMRE KAPLAN SALDIRIYA UĞRADI

Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki futbol karşılaşmasının bitiminde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu bölgedeki arbedeye müdahale etti. Olay sırasında yüzünde darbe sonucu kanama oluşan Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye götürüldü.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Yapılan araştırmalarda, Kaplan’a saldıran şüphelinin S.G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz seyirden men tedbiri uygulandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Emre Kaplan’a yapılan fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.